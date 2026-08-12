Minister cyfryzacji interweniuje w sprawie nowych zasad Starlinka dla Polaków. Krzysztof Gawkowski zwrócił się do firmy SpaceX o pilne przywrócenie polskim użytkownikom Starlinka takich samych zasad korzystania z usługi podczas podróży, jakie obowiązują klientów z większości państw Europy. Od 17 sierpnia Polska ma przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam.

W praktyce oznacza to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlinka za granicę. Polscy użytkownicy będą musieli zgłaszać podróż oraz przejść weryfikację dokumentu tożsamości. Klienci z wielu innych państw europejskich nadal będą mogli korzystać z usługi w obrębie regionu bez takich formalności.

Minister Gawkowski napisał na portalu X, że nie zgadza się na gorsze traktowanie polskich klientów. Szef resortu cyfryzacji zażądał od SpaceX wyjaśnienia powodów tej decyzji. Jeśli firma powołuje się na „lokalne wymogi regulacyjne, ma – jak zaznaczył – wskazać konkretne przepisy, które uzasadniają odmienne zasady dla Polski.

Gawkowski podkreślił, że globalne firmy technologiczne działające na polskim rynku powinny zapewniać klientom równe warunki. „Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii – napisał minister.

Zmiana nie oznacza wycofania Starlinka z Polski. Dotyczy zasad korzystania z pakietów przeznaczonych między innymi do internetu podczas podróży. Dla części nowych klientów nowe reguły obowiązują już od połowy lipca, a dla dotychczasowych użytkowników mają wejść w życie 17 sierpnia.