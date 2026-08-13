Koniec sezonu dla Łukasza Żoka. Utytułowany sprinter Lumelu Zielona Góra opuścił niedawne Mistrzostwa Polski ze względu na kontuzję, a w konsekwencji nie pojechał także na Mistrzostwa Europy.
Z pozytywów – jak sam mówi – uraz to już przeszłość:
Koniec sezonu dla Łukasza Żoka. Utytułowany sprinter Lumelu Zielona Góra opuścił niedawne Mistrzostwa Polski ze względu na kontuzję, a w konsekwencji nie pojechał także na Mistrzostwa Europy.
Z pozytywów – jak sam mówi – uraz to już przeszłość:
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