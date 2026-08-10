Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje rozporządzenie, które zwiększy ochronę przyrody na terenie Doliny Dolnej Odry – zapowiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef resortu Mikołaj Dorożała.

Polityk z klubu parlamentarnego Centrum podkreślił, że rozporządzenie nie stworzy nowego parku narodowego – co zawetował w ubiegłym roku prezydent – ale pozwoli chronić cenne siedliska przyrodnicze na tym terenie, dzięki rozszerzeniu obszaru istniejącego Drawieńskiego Parku Narodowego.

Mikołaj Dorożała powiedział, że rozporządzenie w tej sprawie powinno być gotowe za kilka miesięcy. Jednak obszar ochrony będzie nieco mniejszy, niż zakładała zawetowana przez prezydenta ustawa:

Wiceminister klimatu i środowiska dodał, że ochrona przyrody powinna nie powinna być tematem dyskusji politycznych:

Uchwalona jesienią 2025 roku ustawa o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry zakładała utworzenie pierwszego nowego parku narodowego w Polsce od 24 lat. Park obejmowałby ponad 3 tysiące 800 hektarów.

W listopadzie 2025 ubiegłego roku Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o zawetowaniu tej ustawy, motywując decyzję obawą o zablokowanie rozwoju gospodarczego i żeglugi.