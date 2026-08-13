Minionej doby funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali czterech Ukraińców i Białorusina zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w Polsce. Wszystkim wydano decyzje o natychmiastowym powrocie do ich krajów, otrzymali też zakazy wjazdu do strefy Schengen.

Jak poinformował rzecznik tego oddziału SG kpt. SG Paweł Biskupik, obcokrajowcy zostali zatrzymani w ramach prowadzonej tymczasowej kontroli granicznej oraz w trakcie działań w głębi kraju.

Osoby te dopuściły się różnych przestępstw i wykroczeń na terytorium naszego kraju. Było to m.in.: ignorowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, oszustwa, proceder prania brudnych pieniędzy, posiadanie narkotyków oraz prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości

– powiedział rzecznik.

Dodał, że po otrzymaniu decyzji administracyjnych, wszyscy zatrzymani w środę (12 sierpnia) obcokrajowcy pod eskortą strażników granicznych opuścili już Polskę. Dodatkowo otrzymali wieloletnie zakazy ponownego wjazdu do państw strefy Schengen.

Od początku roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali prawie 450 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w Polsce. W przeważającej większości byli to obywatele Ukrainy oraz Gruzji. Wszystkich zobowiązano do opuszczenia naszego kraju oraz orzeczono wieloletnie zakazy ponownego wjazdu do państw strefy Schengen.

Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą obowiązują od 7 lipca 2025 r. Na mocy najnowszego rozporządzenia MSWiA w tej sprawie zostały przedłużone do 1 października 2026 r. Niemcy takie kontrole na granicy z naszym krajem prowadzą od 16 października 2023 r.

Obszar działania Nadodrzańskiego Oddziału SG obejmuje odcinek polsko-niemieckiej granicy w woj. lubuskim i dolnośląskim oraz granicę z Czechami w drugim z tych regionów. Funkcjonariusze tego oddziału SG pełnią także służbę na lotniskach Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.