Druhowie z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu przez okres wakacji prowadzą z młodzieżą i dziećmi rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Działania te mają charakter prewencyjny i edukacyjny.

Podczas nich poruszane są tematy związane z kąpielą w niestrzeżonych zbiornikach, zasadach udzielania pierwszej pomocy czy prób ratowania osoby topiącej się i własnego bezpieczeństwa w trakcie wyciągania osoby z wody. Tym razem strażacy odwiedzili kompleks sportowy Arena, aby dać możliwość młodzieży do pracy z fantomem i przypomnieć zasady wykonywania resuscytacji. – To pożyteczne zajęcia. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać w praktyce – mówią uczestniczący w spotkaniu: