Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu po raz kolejny organizuje Drużynowy Bieg na Wieżę z Książką. Ruszyły zapisy. Dystans do pokonania to 200 metrów i 218 schodów. Termin zgłoszeń upływa 15 września.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie do księgozbioru biblioteki jednej książki. – Zachęcamy do udziału w rywalizacji, ale przede wszystkim zabawie i integracji. Limit jest ograniczony, więc warto już teraz się zapisać. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny, ale każdy otrzyma pamiątkowy medal – mówi Justyna Hermaszuk z żagańskiej książnicy:

W biegu zaplanowanym na 19 września może wziąć udział maksymalnie 25 drużyn.