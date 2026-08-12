W ramach wakacyjnych zajęć z Żagańskim Pałacem Kultury na wyspie parkowej przy kanale Bobru zorganizowano gry terenowe oraz zajęcia z elementami surwiwalu. Uczestnicy spotkania budowali samodzielnie szałasy wykorzystując do tego suche gałęzie i trawy.

Podczas zabaw dzieci poznawały również teren wyspy rozwiązując zagadki. – Organizujemy im ten czas w taki sposób, aby oprócz dobrze spędzonego czasu nauczyły się czegoś pożytecznego – mówi prowadzący letnie zajęcia w plenerze Maciej Rosiński. Sami konstruktorzy schronień podkreślają, że tak spędzony dzień, to interesujące doświadczenie: