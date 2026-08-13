Spośród produktów codziennego użytku najbardziej w lipcu podrożały napoje – o 5,6 proc. rok do roku, wyraźnie staniały natomiast tłuszcze, które były tańsze o 14,3 proc. niż rok wcześniej – wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito.

Jak podano w raporcie, w lipcu br. ceny żywności i innych produktów codziennego użytku w sklepach wzrosły średnio o 1,9 proc. rok do roku. Największy wzrost odnotowano w kategorii napojów bezalkoholowych, które podrożały średnio o 5,6 proc., chemii gospodarczej – 5,4 proc., pieczywa – 5,2 proc. oraz słodyczy i deserów – 5,1 proc.

Środki higieny osobistej zdrożały rok do roku o 3,9 proc., karmy dla zwierząt – o 3,8 proc., warzywa – o 3,7 proc., a ryby – o 3,6 proc. Podwyżki cen mięsa wyniosły 2,5 proc., owoców 2,3 proc., dodatków spożywczych 1,2 proc., a wędlin 1,1 proc.