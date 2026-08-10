Zmiany w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Nowym dyrektorem placówki został Mirosław Gruszecki, dotychczasowy szef Zakładu Gospodarki Komunalnej. Został on wybrany spośród trzech kandydatów, którzy znaleźli się w finale procedury konkursowej. Magistrat informuje ponadto, że nie ma żadnych planów połączenia działalności ZGM i ZGK.

Jak mówi Justyna Matyja, pełnomocnik prezydenta miasta w sprawie kontaktów z mediami, Mirosław Gruszecki przedstawił najbardziej kompletną strategię dotyczącą rozwoju spółki:

– Szefem Zakładu Gospodarki Komunalnej zostanie jeden z obecnych pracowników placówki – dodaje Justyna Matyja:

Warto dodać, że wynagrodzenie nowego szefa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej będzie wynosiło od 10 do 13 tys. złotych.