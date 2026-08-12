Żagański powiat poszukuje wystawców i rękodzielników chcących wystawić stoiska z produktami podczas tegorocznych dożynek w Szprotawie. Zgłoszenia można dosyłać do piątku na adres siedziby urzędu.

Organizatorzy czekają także na wytwórców regionalnych potraw. – Święto plonów to smaki lokalnych kuchni i miodu. Chcemy, aby uczestnicy dożynek mieli bogaty wybór ofert, więc zachęcamy do współpracy przedsiębiorców, sadowników czy pszczelarzy – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Szczegóły i kartę zgłoszeniową znaleźć można na stronie żagańskiego starostwa powiatowego.