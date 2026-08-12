W najbliższy weekend synoptycy zapowiadają wzrost temperatury. Policja przypomina, aby nie pozostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym aucie bez uchylonych szyb. To zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Wystarczy kilka minut, aby temperatura w pojeździe urosła nawet do kilkudziesięciu stopni Celsjusza. – Auto stojące w pełnym słońcu nagrzewa się bardzo szybko. Jeśli wewnątrz postawimy dziecko czy psa naprawdę może dojść do tragedii – mówi młodszy aspirant Tomasz Ulewicz z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

Policja przypomina, aby po dostaniu się do auta niezwłocznie wyciągnąć z niego pozostawione dziecko.