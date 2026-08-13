U brzegów Melilli, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, zamontowana została pływająca bariera, której celem jest utrudnianie migrantom wdarcia się do tego autonomicznego miasta.
Jak potwierdził w środę lokalnym mediom hiszpański resort spraw wewnętrznych na wodach u brzegów Melilii ustawiono utrzymującą się częściowo na wodzie, a także pod jej powierzchnią nadmuchiwaną strukturę.
Hiszpańskie MSW przypomniało, że na początku sierpnia podobna bariera została ułożona u brzegów Ceuty, gdzie pod koniec lipca wdarło się kilkadziesiąt tysięcy migrantów od strony Maroka. Zadaniem obu pływających struktur jest ochrona eksklaw przed masowych napływem nielegalnych migrantów.
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Ceutyjska stacja telewizyjna Faro TV odnotowała, że nadmuchiwana bariera u brzegów Ceuty ma długość 500 m. Jest ona zanurzona do głębokości 1 m i utrzymuje się 30-70 cm nad powierzchnią wody.
Deportacja migrantów z Ceuty
W środę (12 sierpnia) minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska przekazał, że w związku ze „znaczącą liczbą przypadków łamania prawa” podczas kryzysu migracyjnego prowadzona jest od kilku dni deportacja z Ceuty migrantów, którzy dopuścili się przestępstw i wykroczeń.
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30 i 31 lipca do Ceuty, jak szacuje MSW Hiszpanii, wdarło się około 80 tys. migrantów. W kolejnych dniach 70 tys. z nich zostało zawróconych do Maroka.
W dalszym ciągu nie jest znana dokładna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. Pozarządowa organizacja praw człowieka Caminando Fronteras szacuje ją na 145 osób.