„Śpiewał duszą i sercem” reportaż Marzeny Wróbel-Szały w czwartek 13.08.2026 po godz. 18 na antenie Radia Zachód

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W ostatni weekend tegorocznych wakacji w Zielonej Górze odbędzie się XVIII Ogólnopolski Zlot Miłośników Czesława Niemena. Jak się okazuje artysta był związany z ziemią lubuską.

W latach 50-tych XX wieku mieszkał w Świebodzinie. Rodzina Wydrzyckich – bo tak naprawdę nazywał się Niemen – opuściła swoje rodzinne Stare Wasiliszki na Grodzieńszczyźnie i pociągiem repatriacyjnym dotarła na Ziemie Zachodnie. W Świebodzinie mieszkał już stryj artysty, Józef Wydrzycki. To właśnie pod jego dach oraz do innych krewnych trafili repatrianci.

Czesław Niemen uwielbiał Łagów, w którym spędzał każdą wolną chwilę. Do dziś starsi mieszkańcy Świebodzina wspominają młodego, skromnego chłopaka, który pięknie grał i śpiewał.

Po reportażu zapraszamy na rozmowę z Dominikiem Kliche, współorganizatorem Zlotu Miłośników Czesława Niemena. Co znajdzie się w programie wydarzenia, kto weźmie w nim udział i kiedy dokładnie się odbędzie?