Podcast Studia Reporterów Kukułcza 1

Autorka pracowała nad sprawą ponad rok. Efektem jest poruszający, 3-odcinkowy serial audio o zaburzeniach narcystycznych i wyrafinowanym gaslightingu. Główną historią cyklu jest historia trzech kobiet uwikłanych w toksyczną relację z jednym mężczyzną.

Nowe odcinki będą emitowane co dwa tygodnie na antenie Radia Zachód.

Jola wierzyła, że z Tomaszem zbuduje dom i wspólną przyszłość. Zamiast tego doświadczyła manipulacji, upokorzeń i lęku, które krok po kroku odbierały jej pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Za elegancką fasadą męża krył się człowiek zdolny do emocjonalnego okrucieństwa.

Codzienną metodą podporządkowania partnerki stał się wyrafinowany gaslighting.

Dzisiaj nie mówi się już o ofierze przemocy psychologicznej, tylko o osobie. Bo ofiara to ktoś kto nie ma sprawczości, kto się poddaje. A przecież coraz więcej kobiet walczy o siebie i szuka możliwości uwolnienia się z przemocowego związku. Nie zawsze tak jest. Są kobiety, które nie wyobrażają sobie życie bez mężczyzny – nawet takiego, który je nęka, bije i wyzywa.

Audycję prowadzi Marzena Wróbel-Szała

Czwartek, 30 lipca po godzinie 12.00