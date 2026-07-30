Czy można stracić wzrok, a jednocześnie widzieć świat?

Zabawna opowieść o człowieku, który czerpie z życia garściami. Wprawdzie potyka się i upada, ale zawsze wstaje i idzie dalej.

Reportaż „Dobrychłop bez laski” autorstwa Konrada Stanglewicza i Małgorzaty Nabel-Dybaś – nagrodzony tytułem najlepszego programu radiowego w prestiżowym konkursie „Oczy Otwarte” – powraca w wyjątkowej odsłonie.

To pozbawiona politycznej poprawności, pełna humoru i życiowej mądrości opowieść o człowieku, który czerpie z codzienności pełnymi garściami.

Autorzy zaprosili bohatera, Ryszarda Dobregochłopa, żeby opowiedział co zmieniło się w jego życiu od nagrania?

Emisja – Czwartek 30 lipca 2026, po godzinie 18.00 na antenie Radia Zachód

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1