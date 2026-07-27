Łagów, dumnie nazywany „Perłą Ziemi Lubuskiej”, powoli traci swój unikalny charakter. Miejscowość, która słynie z malowniczych jezior i wyjątkowego mikroklimatu, zmaga się z falą zabudowy, która budzi coraz większy niepokój mieszkańców.

Wokół jezior wyrastają kolejne pensjonaty, a linia brzegowa kurczy się w zastraszającym tempie. Największym problemem jest ignorowanie przepisów dotyczących swobodnego dostępu do wody – coraz częściej prywatne posesje i ogrodzenia są stawiane bezpośrednio przy lustrze wody, z pominięciem wymaganego prawem 1,5-metrowego przejścia dla pieszego.

W efekcie o spacerze wokół jeziora można zapomnieć, a mieszkańcy skarżą się, że zostali odcięci od plaż.

Czy Łagów spotka los innych polskich kurortów, gdzie natura ustąpiła miejsca betonowi?

O tym w reportażu Bartosza Schaefera „Perła za płotem”.

Audycję prowadzi Małgorzata Nabel-Dybaś.

„Perła za płotem”

Rozmowa Małgorzaty Nabel-Dybaś z Bartoszem Schaeferem