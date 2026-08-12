Seniorka z Gorzowa nie dała się nabrać oszustom. Jak informuje policja, 67-latka odebrała telefon od osoby podającej się za radcę prawnego, która zażądała uregulowania rzekomego zadłużenia. Padły groźny, że jeśli Gorzowianka nie wpłaci 4,5 tys. zł, to sprawa trafi do sądu.

Gorzowska policja informuje, że 67-latka nie dała się zmanipulować. Wiedziała, że nie ma żadnych długów i zgłosiła sprawę służbom. Mundurowi podają jej przykład i zachęcają do podobnego zachowania. Radzą by wszelkie wątpliwości dotyczące zadłużenia weryfikować bezpośrednio w instytucji, której sprawa dotyczy.

Można też zgłosić się na policję. – Mundurowi nie tylko ustalą, czy żądająca kancelaria prawna legalnie istnieje i funkcjonuje, ale także czy ktoś nie zaciągnął faktycznie długu na nasze dane – informuje Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji.