W Szprotawie trwa naprawa wałów przeciwpowodziowych i umacnianie brzegów rzeki Bóbr zniszczonych w czasie ostatniej powodzi.
Inwestycja prowadzona jest przez Wody Polskie w okolicach Szprotawskich Błoni i Mostu 1000-lecia. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców oraz ochronę terenów położonych w sąsiedztwie rzeki. Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy.
W Szprotawie trwa także naprawa przez samorząd dwóch zabytkowych mostów nad rzeką Szprotawa.
Polecamy
Remont szprotawskich ulic
Na ukończeniu jest przebudowa ulic Sobieskiego, Niepodległości i Żagańskiej. To kolejne ulice w Szprotawie, które tworzą oś komunikacyjną miasta. Mirosław...Czytaj więcejDetails