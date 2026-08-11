W Szprotawie trwa naprawa wałów przeciwpowodziowych i umacnianie brzegów rzeki Bóbr zniszczonych w czasie ostatniej powodzi.

Inwestycja prowadzona jest przez Wody Polskie w okolicach Szprotawskich Błoni i Mostu 1000-lecia. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców oraz ochronę terenów położonych w sąsiedztwie rzeki. Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy.

W Szprotawie trwa także naprawa przez samorząd dwóch zabytkowych mostów nad rzeką Szprotawa.