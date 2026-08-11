Osiem osób oraz cztery zespoły i instytucje otrzymały tegoroczne Nagrody Kulturalne Miasta Zielona Góra.
Wśród laureatów nagród indywidualnych znaleźli się między innymi: Agnieszka Czerson, Ewa Lewandowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Małgorzata Dobrucka oraz Wojciech Königsberg.
W kategorii zespołowej nagrody otrzymały Kabaret K2, Teatr 4 Kąty, Zespół Muzyczny Echa oraz Muzeum PRL-u „Nie lubię poniedziałku”.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznego Winobrania.
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