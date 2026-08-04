Zielonogórzanie będą mieli kolejne miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu. Dzisiaj magistrat podpisał umowę na rewitalizację Smoczego Parku, znajdującego się przy ul. Ludowej. W ramach projektu zostanie stworzona m.in. ścieżka smoka oraz bajkowy plac zabaw. Nie zabraknie także dzikich kryjówek dla ptaków oraz grządek pod uprawy warzyw i ziół.

Koszt inwestycji przekroczy 4,6 miliona złotych. Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, rewitalizacja Smoczego Parku rozpoczyna szereg inwestycji związanych z terenami zielonymi:

– Na terenie parku znajdzie się miejsce zarówno do rekreacji i odpoczynku, jak i do poznawania świata przyrody – zapewnia Monika Drozdek, miejska ogrodnik:

– Smoczy Park ma być gotowy w ciągu 14 miesięcy – dodaje Janusz Popiel, przedstawiciel wykonawcy inwestycji:

Warto dodać, że kilka lat temu pojawiły się plany wycięcia drzew na terenie Smoczego Parku. Urząd miasta zrezygnował wtedy z tej inwestycji, po licznych protestach mieszkańców.