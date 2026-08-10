Wyjście Polski z unijnego Systemu Handlu Emisjami jest praktycznie niemożliwe – zwraca uwagę minister energii. Miłosz Motyka był o to pytany w Programie 1 Polskiego Radia, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie projektu ustawy w tej sprawie. To odpowiedż na brak zgody Senatu na prezydenckie referendum w sparwie europejskiej polityki klimatycznej.

Motyka tłumaczył, że decyzja wyjścu z systemu ETS miałaby negatywne skutki dla polskiej gospodarki:

W czwartek Senat po raz drugi odrzucił prezydencki wniosek o referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?”.

Po raz pierwszy Karol Nawrocki skierował wniosek do Senatu o referendum dotyczące polityki klimatycznej w maju. Pytanie, jakie prezydent chciał wówczas zadać, brzmiało: „Czy jest Pan/Pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”