Wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Czeka ją również postępowanie przed sądem koleżeńskim – ogłosił Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur KO i wiceminister rozwoju i technologii.

To efekt doniesień o możliwych nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi:

Sprawa dotyczy między innymi 4,5 miliona złotych pomocy, które według ustaleń Wirtualnej Polski, trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski KARR. Dziennikarze napisali, że z czterech niezależnych źródeł wynika, że wskazane miejsca nie zostały zalane w czasie powodzi. Od kwietnia sprawę kontroluje CBA.