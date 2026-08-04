6 sierpnia, w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się spotkanie, które rozpocznie debata publicystów, później będzie krótki program artystyczny, a następnie głos zabierze prezydent – zapowiedział szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.

Karol Nawrocki 6 sierpnia 2025 r. złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta.

Na wtorkowej konferencji Szefernaker mówił, że rok temu 6 sierpnia tysiące osób przyjechały do Warszawy, żeby wziąć udział w uroczystościach zaprzysiężenia prezydenta.

Było to – ocenił – „uwieńczenie wyboru Polaków, którego dokonali 1 czerwca wbrew całemu systemowi władzy, który robił wszystko, żeby Karol Nawrocki nie został prezydentem”.

Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie, pod Sejmem zgromadziły się dziesiątki tysięcy Polaków, którzy z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie

– mówił Szefernaker.

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Rok temu wspólnie zapisaliśmy ważny rozdział w najnowszej historii Polski. Spotkajmy się ponownie 6 sierpnia o godz. 17:30 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Bądźmy razem w pierwszą rocznicę objęcia urzędu przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego! ???? pic.twitter.com/r3vZnoJy4U — Paweł Szefernaker ???? (@szefernaker) July 28, 2026

Poinformował, że w tym roku KPRP organizuje wydarzenie związane z pierwszą rocznicą zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego.

Bądźmy razem także w tym roku. 6 sierpnia, w czwartek, zapraszamy Polaków o godzinie 17 pod Pałac Prezydencki

– powiedział szef gabinetu prezydenta.

Samo wydarzenie – dodał – ruszy o godzinie 17.30 i rozpocznie się od debaty publicystów poświęconej temu, jak wyglądał rok prezydentury Nawrockiego. Następnie planowany jest krótki program artystyczny, a później wystąpienie Nawrockiego.