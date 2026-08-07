Nowa ustawa frankowa nie zmienia znacząco sytuacji osób, które mają kredyty we frankach szwajcarskich – ocenia mecenas Karolina Pilawska. Jak wyjaśnia, nowe przepisy przede wszystkim usprawniają postępowania sądowe w sporach między kredytobiorcami a bankami.

Ustawa, która dziś weszła w życie, przewiduje między innymi automatyczne wstrzymanie obowiązku spłaty rat po doręczeniu bankowi pozwu złożonego przez kredytobiorcę.

Karolina Pilawska powiedziała Polskiemu Radiu, że od tego momentu bank nie będzie mógł przekazać do Biura Informacji Kredytowej informacji o zaległościach w spłacie rat:

Prawniczka podkreśliła jednak, że nowe przepisy nie oznaczają automatycznego unieważnienia umów kredytowych. O tym, czy umowa jest nieważna, nadal będzie decydował sąd – po rozpoznaniu sprawy.