W II liceum rozpoczął się Gorzowski Konwent Fantastyki Gorcon.

Szkoła przy ul. Przemysłowej w ten weekend zamienia się w miejsce spotkań fanów fantastyki, gier i popkultury. Na uczestników czekają spotkania z twórcami, prelekcje, cosplay, gry, wystawcy i mnóstwo atrakcji. Impreza odbywa się po raz siódmy. Mówi Piotr Jakubowski, organizator spotkania:

Pierwszych uczestników konwentu zapytaliśmy dlaczego biorą udział w takim wydarzeniu i dlaczego się przebierają?

Konwent Gorcon w 2 liceum potrwa dziś do 21, a jutro od 10:00 do 16:00. Program znajdziecie TUTAJ