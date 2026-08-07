Niedługo ruszy budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zwiadowców, Nad Wartą, Dąbroszyńskiej oraz Pograniczników. Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie informuje o wybraniu wykonawcy i przymierza się do przekazania planu budowy. Wszystko ma ruszyć w przyszłym tygodniu.

Będzie to trzeci etap projektu, który ma chronić ulice Gorzowa przed skutkami gwałtownych ulew. Mówi Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie:

Spółka podpisała umowy z firmą Budomex i wkrótce przekaże plac budowy w północnej części miasta:

Łączny koszt prac na tych ulicach to ponad 4,5 mln złotych. Przypomnijmy, że na te inwestycje Gorzów uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Całe dofinansowanie na wszystkie ulice trzeciego etapu wynosi prawie 37,5 mln zł.

Pierwszy i drugi etap

Jak informuje spółka, w ramach pierwszego etapu projektu wybudowano i zmodernizowano zbiorniki retencyjne m.in. w rejonie ulic Słowiańskiej, Owocowej, Szmaragdowej, Działkowców i Sosnowskiego, a także przy ul. Szarych Szeregów. Powstały również nowe odcinki kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żwirowej, Andrzejewskiego, Roosevelta, Kosynierów Gdyńskich, Komeńskiego, Owocowej, Szarych Szeregów i Srebrnej.To w ramach tej części zbudowano podziemny zbiornik retencyjny w Parku Słowiańskim o pojemności około 2 tys. m³.

Trwa realizacja drugiego etapu obejmującego m.in. budowę dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających oraz modernizację systemu odwodnienia w rejonie ulicy Warszawskiej.

Co będzie się działo?

Kanalizacja deszczowa w ulicach Zwiadowców i Nad Wartą

W ramach zadania powstanie nowa kanalizacja deszczowa w ulicach Zwiadowców i Nad Wartą, która zostanie włączona do istniejącej sieci w ulicy Kostrzyńskiej. Inwestycja obejmie budowę kolektorów deszczowych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych oraz przykanalików. Wykonawca zrealizuje również remont i odtworzenie nawierzchni ulicy Zwiadowców, przebudowę skrzyżowania ulic Zwiadowców i Minerów, przygotowanie połączenia z planowaną ulicą Kadetów, regulację istniejącej infrastruktury podziemnej, usunięcie kolizji z sieciami technicznymi oraz wykonanie terenów zielonych.

Kanalizacja deszczowa w ulicy Dąbroszyńskiej

Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi. Przewidziano również odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, regulację urządzeń podziemnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Kanalizacja deszczowa w ulicy Pograniczników

W ulicy Pograniczników powstanie nowa kanalizacja deszczowa wraz z kompletnym systemem odwodnienia pasa drogowego. Inwestycja obejmie budowę kolektora deszczowego, odtworzenie konstrukcji drogi po wykonanych robotach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną i teletechniczną, wykonanie terenów zielonych oraz nowego oznakowania pionowego i poziomego.