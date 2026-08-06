Dziś o 12.15 kolarze wyruszyli z Pałacu w Żaganiu na 4 etap Tour de Pologne. Meta znajduje się w Karpaczu. To ostatni etap, w którym wyścig przyjeżdża przez nasze województwo.

Linia startu honorowego dzisiejszego etapu została przygotowana na dziedzińcu Pałacu w Żaganiu. Zdjęcia oraz filmik ze startu znajdziecie na sportowym profilu Radia Zachód na Facebooku.

Kolarze przejadą dziś 175,5 km. Żółtej koszulki lidera broni Włoch Jonathan Milan (Lidl-Trek), który wygrał wszystkie trzy dotychczasowe etapy. Najlepszy z Polaków – Kamil Małecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) – jest czwarty w klasyfikacji generalnej.

Dziś wyścig zmienia swój charakter, gdyż zawodnicy wjeżdżają w góry. Więcej o tym oraz o swoich spostrzeżeniach na temat województwa Lubuskiego mówi i organizator wyścigu, Czesław Lang: