Ulica Wiśniowa w Santoku, Strzelecka w Witnicy czy droga w miejscowości Ściechów w gminie Lubiszyn. Ponad 87 mln zł trafi do lubuskich gmin i powiatów na remonty, budowy i przebudowy dróg . Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dziś w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim umowy na dofinansowanie inwestycji podpisali przedstawiciele 11 powiatów i 9 gmin.

Wśród dofinansowanych projektów w powiecie gorzowskim jest m.in. przebudowa ul. Wiśniowej w Santoku. Mówi wójt Józef Ludniewski:

W ramach tegorocznego rozdania uda się przebudować także dwie ważne drogi w powiecie gorzowskim. Mówi starosta Krzysztof Karwatowicz:

Z puli dla województwa lubuskiego 44 miliony trafią do gmin, a 43 miliony do powiatów. Mówi wojewoda lubuski, Marek Cebula:

Z rządowych pieniędzy od 2019 roku w województwie lubuskim dofinansowanie otrzymało 440 projektów gminnych i prawie 190 projektów powiatowych. W sumie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do naszego regionu trafiło 801,5 mln zł.