Kilkuset mieszkańców wzięło udział w kolejnych Zielonogórskich Szeptankach, które odbyły się w piwnicy winiarskiej przy ul. Sowińskiego. Tym razem uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia makramów oraz ozdabiania parasolek. Nie zabrakło także wspólnych zabaw integracyjnych i porad eksperckich.

Zdaniem Zielonogórzan, takie inicjatywy pozwalają na twórcze spędzenie czasu:

– To ważne, aby mieszkańcy naszego miasta budowali ze sobą relacje – twierdzi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Jak podkreśla Dawid Kemp, dyrektor Centrum Integracji Społecznej, frekwencja podczas każdych Szeptanek jest bardzo zadowalająca:

Kolejne Zielonogórskie Szeptanki odbędą się 2 września w Sali Szeptów.