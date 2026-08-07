Największa polska firma w obszarze technologii kosmicznych otworzy oddział w Zielonej Górze i rozpocznie współpracę z Parkiem Technologii Kosmicznych. Mowa o spółce Creotech Instruments, produkującej i integrującej satelity oraz systemy satelitarne. List o współpracy podpisano dziś w urzędzie marszałkowskim.

– Firma pozyskała z giełdy pół miliarda złotych na swoje przedsięwzięcia, w tym w naszym województwie – mówi marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski.

– Przyglądaliśmy się Lubuskiemu od dłuższego czasu. Zainwestowano tutaj w technologie kosmiczne zanim to było modne – mówi Grzegorz Brona, prezes spółki Creotech.

Spółka Creotech zatrudnia około 500 pracowników i jest notowana na giełdzie. Jej satelity służą potrzebom Wojska Polskiego. Obecnie firma posiada biura w Warszawie i Krakowie, w najbliższych miesiącach chce otworzyć je także w Niemczech i Francji.