Żagań znalazł się na mapie 83. edycji wyścigu Tour de Pologne. Honorowy start światowej czołówki kolarskiej zaplanowano z dziedzińca pałacu książęcego. Wydarzenie na całej trasie powiatu żagańskiego licznie obserwowali mieszkańcy regionu.
4 etap z Żagania do Karpacza to ponad 170 kilometrów do pokonania. To także promocja dla miast. – Bardzo się cieszymy, że to właśnie Żagań znalazł się na tej trasie. Przygotowywaliśmy się długo i wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem – mówi burmistrz Sławomir Kowal:
– Wielkie logistyczne przedsięwzięcie, ale też bardzo ciekawe. Wiele osób przyjechało tu z bliższej lub dalszej okolicy. Naprawdę warto tu dziś być. Relacja w telewizji to nie to samo – mówią kibicujący kolarzom:
– Przez wiele lat organizujemy tę imprezę. Jest ona już na topie wydarzeń kolarskich. Ale to także pokazywanie piękna naszego kraju – mówi polska legenda kolarstwa i organizator imprezy Czesław Lang:
– Pokazujemy przy okazji nasze lubuskie miasta. Żagań świetnie się do tego przygotował, ale także mieszkańcy nie zawiedli – zaznacza wojewoda lubuski Marek Cebula:
Dodajmy, że kolejny 5. etap wystartuje z Opola.
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