Autobusy 122 wracają do Wawrowa Dolnego, a od 1 kwietnia kursów będzie więcej- informuje gmina Santok.

Dodaje, że to efekt rozmów oraz dobrej współpracy z dyrektorem Wydziału Transportu Publicznego w gorzowskim Urzędzie Miasta. W ostatnich miesiącach – w związku z remontem drogi na odcinku Gorzów – Czechów – trasa kończyła się na przystanku Janice. Po zakończeniu prac drogowych linia wraca do swojej pełnej relacji, a kursy będą kończyć się na nowo przebudowanej pętli autobusowej w Wawrowie Dolnym.

Od 1 kwietnia natomiast zwiększy się częstotliwość kursowania autobusów 122.