Dziś gorzowscy policjanci prowadzą akcję „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz osób korzystających z hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego.

Funkcjonariusze sprawdzają, czy wszyscy uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych i dróg dla rowerów.

Podczas dzisiejszych działań policjanci zwracają szczególną uwagę na kierowców. Kontrolują, czy ustępują oni pierwszeństwa pieszym, nie przekraczają dozwolonej prędkości oraz nie wyprzedzają przed przejściami dla pieszych ani na nich.

Sprawdzane jest także zachowanie pieszych i rowerzystów. Policjanci reagują m.in. na przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonych miejscach, ignorowanie sygnalizacji świetlnej, korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez przejście oraz nieprawidłowe poruszanie się po drogach. Oprócz kontroli prowadzą również działania edukacyjne w czasie których przypominają o zasadach bezpiecznego poruszania się.