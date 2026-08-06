W pałacu w Brzeźnicy koło Dąbia ropocznie się w piątek trzydniowy „Meandry Festiwal – Rozlewisko dźwięku, ruchu i słowa”. To prezentacja twórczych poszukiwań, eksperymentu i pracy artystycznej. Jak mówią organizatorzy, to fale muzyki, teatru, performance’u, tańca i wszystkiego, na co zdobędzie się ludzka kreatywność.

Wydarzenie rozpocznie prezentacja Magdy Bobryk pod tytułem „Temat rzeka”.

– Festiwal obywa się w Brzeźnicy, nad Bobrem, w którym niedawno doszło do poważnej katastrofy. A jednym z elementów składowych festiwalu jest przecież ekologia – tłumaczy Magda Bobryk, prezeska stowarzyszenia „515 kilometr Odry”.

Festiwal w Brzeźnicy to dwie sceny – plenerowa i wewnętrzna, strefy warsztatowe, stoiska z rzemiosłem, lokalnymi produktami i, jak informują organizatorzy, dużo przyrody i dużo sztuki — czyli wszystko to co tworzy dobry festiwal.