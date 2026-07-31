Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, hełmy, ubrania, a nawet pojazdy terenowe – Ochotnicze Straże Pożarne z regionu będą mogły zakupić ważne dla bezpieczeństwa środki. Doposażenie jest możliwe dzięki pieniądzom z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Trzebicz Nowy, Gościmiec, Goraj, czy Lipki Wielkie – Ochotnicze Straże Pożarne m.in. z tych miejscowości otrzymały wsparcie finansowe. Mówi Marek Halasz, dyrektor Oddziału Terenowego KOWR-u w Gorzowie:

Średnio OSP mogą liczyć na ok. 10 tys. zł wsparcia, ale zdarzają się wyjątki:

Wnioski o wsparcie wciąż spływają do KOWR-u. Wśród jednostek, które zgłaszają zapotrzebowanie są m.in. OSP Bronowice, czy jednostki z powiatu międzyrzeckiego.