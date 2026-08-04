W środę drogami w województwie lubuskim zawładnie międzynarodowa stawka kolarzy w ramach trzeciego etapu wyścigu Tour de Pologne.

Po raz ostatni najbardziej prestiżowy wyścig kolarski w Polsce zawitał do województwa lubuskiego w 2002 roku. Po 24 latach kolarze znów zaprezentują się na drogach naszego regionu.

Start trzeciego etapu będzie miał miejsce w Gorzowie i będzie podzielony na dwie części. Na godzinę 12:05 jako miejsce startu honorowego wyznaczono ulicę Słowiańską – przy Gorzów Arenie, natomiast start ostry będzie miał miejsce 10 minut później na ulicy Podmiejskiej. O szczegółach mówi były kolarz ze Strzelec Krajeńskich, a obecnie koordynator tras Tour de Pologne, Michał Paluta:

Przed samym startem na kibiców będą czekać atrakcje, m.in. będzie można spotkać biorących udział w wyścigu kolarzy. Mówi dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Gorzowa, Dawid Kuraszkiewicz:

Po wyjeździe z Gorzowa kolarze pojadą m.in. przez Strzelce Krajeńskie, Świebodzin i Sulechów, gdzie czekać ich będą premie lotne. Z kolei w Skwierzynie i Międzyrzeczu umiejscowione będą premie specjalne. Kilkanaście kilometrów przed metą – konkretnie w Przytoku – będzie miała miejsce premia górska. Etap zakończy się w Zielonej Górze po godzinie 16:00 – meta będzie umiejscowiona na ulicy Bohaterów Westerplatte, przy Placu Bohaterów.

W samej Zielonej Górze od godziny 12:00 będzie działało miasteczko kibica. O szczegółach atrakcji mówi Katarzyna Fedro z Urzędu Miasta:

Ponadto o 12:55 w Zielonej Górze odbędzie się trzeci i ostatni etap wyścigu Tour de Pologne Junior:

A czego można spodziewać się pod kątem sportowym na lubuskim etapie Tour de Pologne? O tym mówi były gorzowski kolarz, zwycięzca etapów TdP w latach 80., Lech Piasecki:

Dodajmy, że w klasyfikacji generalnej prowadzi obecnie Włoch Jonathan Milan, który zwyciężył obydwa dotychczasowe etapy wyścigu.