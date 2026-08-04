Trampkarze Lechii Zielona Góra są na półmetku przygotowań do nowego sezonu w Centralnej Lidze Juniorów U-15.

Trzon drużyny będą stanowili zawodnicy, którzy w ubiegłym sezonie jako młodszy rocznik występowali w CLJ pod szyldem TS-u Przylep Zielona Góra. Dotychczas Zielonogórzanie rozegrali cztery gry kontrolne: wygrali z Energie Cottbus 2:1, zremisowali z Chrobrym Głogów 2:2 oraz przegrali z Pogonią Szczecin 0:3 i Zagłębiem Lubin 2:5.

O szczegółach przygotowań oraz składzie drużyny mówi trener Michał Grzelczyk: