Zielona Góra na czwartym miejscu w ogólnopolskim rankingu „Beyond the Hubs”. Zestawienie ma na celu ocenę średnich miast pod kątem rozwoju logistyki, magazynowania i produkcji.
Zdaniem ekspertów, główną zaletą naszego miasta jest bliskość rynku niemieckiego oraz silna baza przemysłowa.
Wyniki badania komentuje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
Prezydent Marcin Pabierowski zwraca uwagę na współpracę miasta z przedsiębiorcami:
Specjaliści oceniali potencjał ekonomiczny oraz dojrzałość i aktywność rynku magazynowego.
Według rankingu „Beyond the Hubs”, najlepszymi miastami dla przedsiębiorców są Szczecin, Rzeszów oraz Białystok.
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