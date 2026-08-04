W środę w samo południe spod Areny Gorzów zawodnicy wyruszą na „lubuski” odcinek 83. Tour de Pologne.

Przed startem kibice będą mieli okazję spotkać kolarzy biorących udział w najważniejszym kolarskim wyścigu w Polsce. od 11:00 na gorzowian czekać będą atrakcje. Mówi Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor Wydziału Sportu gorzowskiego magistratu:

Od 11:00 na gorzowian czekać będą atrakcje przy ul. Słowiańskiej:

Tour de Pologne wraca do Gorzowa po 24 latach. Meta jutrzejszego odcinka w Zielonej Górze. Kolarze będą mieli do przejechania 193 kilometry.