Żużlowcy Falubazu Zielona Góra zajęli drugie miejsce w 5 rundzie U-24 Ekstraligi we Wrocławiu. Falubaz zgromadził 28 punktów Pierwsze miejsce zajął Włókniarz Częstochowa 33 punkty, trzecia była Sparta Wrocław 26, a czwarty Motor Lublin 20.
Mówi Przemysław Cukiernik – kierownik zielonogórskiej ekipy:
WYNIKI:
1. WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA – 33 pkt.
5. Franciszek Karczewski – 7+1 (3,1*,-,3)
6. Sebastian Szostak – 9 (1,2,3,t,3)
7. Szymon Ludwiczak – 7+1 (2,2,1,w,2*)
8. Alan Ciurzyński – 6+1 (1,-,3,2*)
18. Kacper Halkiewicz – 4+1 (1*,0,3)
2. FALUBAZ ZIELONA GÓRA – 28 pkt.
13. William Cairns – 9 (3,0,3,3,0)
14. Slater Lightcap – 4+1 (w,2,2*,w)
15. Oskar Hurysz – 9 (3,2,2,2)
16. Mitchell McDiarmid – 6+3 (1,1*,1*,2*,1)
3. SPARTA WROCŁAW – 26 pkt.
1. Marcel Kowolik – 7 (0,3,3,0,1)
2. Anders Rowe – 6+1 (2,1,2*,1)
3. William Drejer – 11 (3,3,2,3)
4. Nikodem Mikołajczyk – 2 (1,0,0,1,0)
4. MOTOR LUBLIN – 20 pkt.
9. Bartosz Jaworski – 9 (2,3,1,0,3)
10. Dawid Cepielik – 0 (0,0,-,0)
11. Michał Psiuk – 0 (0,0,0,-)
12. Bartosz Bańbor – 10+1 (2,3,1,2,2*)
19. Karol Szmyd – 1 (0,1)