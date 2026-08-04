Gmina Iłowa otrzymała 70 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej na odcinku Czyżówek – Iłowa. Szacowana wartość opracowania projektu to około 1000 tysięcy złotych.

To kolejny krok do stworzenia całej sieci ścieżek z Iłowej do wszystkich sołectw gminy. – Taki mamy właśnie plan, aby połączyć wszystkie miejscowości w rowerowy ciąg komunikacyjny. Zabieramy się za wykonanie dokumentów, aby móc rozpocząć budowę – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Dokumentacja ma być gotowa do końca roku.