W holu administracyjnym Żagańskiego Pałacu Kultury odbędą się dziś warsztaty projektowania strojów. Spotkanie z modą, wykrojem i nożycami kierowane jest dla dzieci lubiących tworzyć i eksperymentować. Udział w spotkaniu jest darmowy.

To kolejna propozycja wakacyjnych zajęć dla najmłodszych mieszkańców. – Czekamy na twórców i przyszłych dyktatorów mody. Przygotowaliśmy ciekawą propozycję na spędzenie kilku godzin w kreatywny sposób . Oczywiście zapewniamy wszystko, co potrzebne do tego, aby powstał gotowy produkt modowy – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

Początek spotkana godzina 12.00.