Trwa duży remont gorzowskich szkół, przedszkoli i urzędów. Termomodernizacja objęła także główny budynek urzędu miasta przy ulicy Sikorskiego.

Zmiany widoczne są głównie od strony dziedzińca, ale prace prowadzone są także wewnątrz budynku – mówi Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie:

Na budynku zamontowane zostaną także panele fotowoltaiczne. Na realizację wszystkich tych prac wykonawca ma czas do końca czerwca 2028 roku.