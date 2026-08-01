Trwa duży remont gorzowskich szkół, przedszkoli i urzędów. Termomodernizacja objęła także główny budynek urzędu miasta przy ulicy Sikorskiego.
Zmiany widoczne są głównie od strony dziedzińca, ale prace prowadzone są także wewnątrz budynku – mówi Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie:
Na budynku zamontowane zostaną także panele fotowoltaiczne. Na realizację wszystkich tych prac wykonawca ma czas do końca czerwca 2028 roku.
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