6 sierpnia z Żagania ruszy 4. etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Start honorowy zaplanowano z dziedzińca żagańskiego pałacu w kierunku Świętoszowa i Karpacza. Dzień wcześniej wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców do dopingowania kolarzy. – Zapowiada się piękne sportowe święto. Niestety będziemy musieli na ten czas zamknąć kilka ulic. W związku ze zmianami nie będzie możliwości dojazdu w rejon pałacu. Przygotowaliśmy jednak specjalnie na to wydarzenie parking przy placu Maczka. Warto tam zostawić auto i przejść się pieszo w rejon startu – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Dodajmy, że start honorowy 4 etapu 83. Tour de Pologne zaplanowano na godzinę 12.15.