Utrudnienia w ruchu w Gorzowie w związku z organizacją Tour de Pologne. Kierowcy muszą zachować ostrożność.

Zarówno kierowcy jak i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Wszystko dlatego, że w środę Gorzów będzie gospodarzem startu trzeciego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Kolarze wyruszą spod Areny Gorzów, a honorowy przejazd poprowadzi : Słowiańską, Kosynierów Gdyńskich, Łokietka, Wybickiego, Chrobrego, Spichrzową, Żytkowskiego, Teatralną, Trasą Nadwarciańską, przez rondo Santockie do ulicy Podmiejskiej. Na trasie trzeba się spodziewać chwilowych utrudnień – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy z gorzowskiego magistratu.

Około godziny 12.15 na ulicy Podmiejskiej, w rejonie ronda Solidarności, rozpocznie się start ostry. Następnie peleton pojedzie ulicami Podmiejską, Łukasińskiego, Zawackiej i Walczaka w kierunku Strzelec Krajeńskich.

Zapytaliśmy mieszkańców Gorzowa czy wiedzą o gorzowskim etapie Tour de Pologne i czy na niego czekają.

Utrudnienia obejmą również komunikację miejską – możliwe są opóźnienia oraz czasowe zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Szczególnych utrudnień należy spodziewać się także na drodze krajowej nr 22 w kierunku Strzelec Krajeńskich.