Na cmentarzu komunalnym w Gorzowie odbyły się wojewódzkie obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Pod pomnikiem Pamięci Armii Krajowej oddano cześć Powstańcom. Mówi dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego Radosław Wróblewski:

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, województwa, miasta, stowarzyszeń i organizacji patriotycznych, przedstawiciele służb mundurowych mieszkańcy oraz rodzina powstańca. Głos podczas uroczystości zabrali parlamentarzyści posłanka KO Krystyna Sibińska i poseł PiS Władysław Dajczak:

Współorganizatorami wydarzenia była 15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej

O godz. 17.00, w tym symbolicznym momencie „godziny W” także w centrum miasta zabrzmiały syreny, a mieszkańcy oddali hołd pamięci Powstańców.

Zdjęcia z oficjalnych uroczystości i uczczenia Powstańców w centrum miasta znajdziecie na radiowym facebooku.