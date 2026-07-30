W piątek (31 lipca) po południowym szczycie komunikacyjnym wprowadzone zostaną kolejne zmiany związane z przebudową ronda Barlineckiego.

Zmiany dotyczą nie tylko kierowców, ale i pieszych – mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich:

Kierowcy jadący ul. Górczyńską w kierunku ronda Barlineckiego, aby dojechać do ul. Wyszyńskiego, będą korzystać z przejazdu przez pas rozdziału i jezdnię południową ul. Górczyńskiej, na wysokości stacji paliw Orlen. Przestanie obowiązywać przewiązka na Górczyńskiej, z której – do zawrócenia- musieli dotąd korzystać jadący w kierunku Kłodawy. Od jutra ruch od centrum w kierunku Kłodawy będzie możliwy bezpośrednio, przez rondo Barlineckie.

Nadal nie będzie możliwości skrętu z ul. Wyszyńskiego od strony Kłodawy i Barlinka w Górczyńską. Utrzymany zostanie objazd przez ul. Dekerta.

W kolejnym kroku wykonawca udostępni kierowcom jednokierunkowy odcinek ul. Kamiennej pomiędzy rondem Barlineckim a nowym rondem u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i Kuratowskiej.