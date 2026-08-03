Niedziela w iłowskim Parku Dworskim upłynęła pod znakiem psów. W przestrzeni parkowej zorganizowano 7. już edycję Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich. Podczas wydarzenia można było oglądać aż 50 ras.

Miłośnicy czworonogów mogli podziwiać najmniejsze, choć wielkie sercem jamniki, aż po wykorzystywane niegdyś w polowaniach na wilki ogromne wilczarze irlandzkie. Do Iłowej przyjechało wielu wystawców i hodowców z całego kraju, ale również Niemiec, Czech i Francji. Psy prezentowały się na 4 ringach, a ich oceny wystawiali sędziowie ze Związku Kynologicznego w Polsce. Po raz pierwszy w ramach wystawy zorganizowano także pierwszy „Bieg Jamników o Puchar Burmistrza Iłowej”. – Ogrom emocji, a zarazem wiele radości dostarczyły nam te najmniejsze z obecnych w parku psy. Dlatego puchar dla zwycięzcy był największy – mówi burmistrz Paweł Lichtański: