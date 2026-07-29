Park Dworski w Iłowej ma już 400 lat. W sobotę w parkowej przestrzeni odbędzie się wiele wydarzeń. Między innymi dzień w klimacie retro. Będzie także muzyka sprzed lat. Dla miłośników motoryzacji zaplanowano wystawę zabytkowych pojazdów.

W plenerze będzie również pokaz mody inspirowanej dawnymi latami. – Zachęcamy do uczczenia tak wiekowych urodzin miejsca, które jest naszą chlubą i dumą. Mamy kilka niespodzianek dla odwiedzających park – mówi burmistrz Iłowej Paweł Lichtański:

– Zachęcamy także do tego, aby przebrać się tego dnia w stroje z epoki i wspólnie z nami przenieść się we wcześniejsze czasy parku – zaznacza włodarz gminy:

Początek retro urodzin w Parku Dworskim godzina 14.00.