W Iłowskim Parku Dworskim w niedzielę odbędzie się Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich. To już 7. edycja wydarzenia pod auspicjami zielonogórskiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Na 4 ringach zaprezentuje się blisko 200 psów.

Po raz pierwszy także odbędzie się „Bieg Jamnika o Puchar Burmistrza Iłowej”. – Zachęcamy do bycia tego dnia z nami w pięknym, wiekowym parku. Zapowiada się piękne widowisko i mnóstwo czworonogów – mówi włodarz miasta i gminy Paweł Lichtański:

Początek niedzielnej wystawy godzina 10.00.